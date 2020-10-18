英超｜VDB成魔後聯賽只上陣59分鐘 蘇B暗示將有正選機會

以4,000萬鎊加盟曼聯的雲迪碧克（VDB）備受球迷期待，可惜至今仍然未有英超為紅魔正選上陣。不過歐聯即將重燃戰火，曼聯領隊蘇斯克查表示，這位荷蘭中場將會有更多的上陣時間。

雲迪碧克今季從阿積士來投，雖然首戰對水晶宮後備入替就攻入處子球，可惜並未有令他成為正選。曼聯四場的英超賽事中，VDB四次的後備入替就只有可憐的59分鐘上陣時間，雖然他在兩仗英聯盃都正選上陣，但相信球迷們都希望他有更多的上陣時間和機會。

周六鬥紐卡素的賽事中，VDB後備上陣14分鐘，賽後蘇斯克查表示：「他將會有他的比賽時間，他在球隊的表現非常好，你可以從今天和訓練中看看，他用球非常清脆，而且不會失去控球權。」周中曼聯將會在歐聯分組賽作客鬥法甲豪門巴黎聖日耳門，屆時VDB可能會為曼聯正選上陣。

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