意甲｜基艾沙地標交助攻後領紅 祖記缺C朗逼和升班馬克羅托內

上周六意甲衞冕的祖雲達斯作客升班馬克羅托內，祖記今仗缺少了因確診武漢肺炎，正在隔離的射手基斯坦奴朗拿度（C朗），不過有新兵費達歷高基艾沙地標上陣。雖然這位名將之後成功交出助攻，但下半場他卻因踩中對方領紅，結果祖記10人應戰之下，只能1:1賽和對手，開季4戰2勝2和暫列第4位，落後榜首4戰全勝的AC米蘭4分。

今仗賽事除了缺少C朗之外，中場韋斯頓麥堅尼早前亦同樣染疫缺陣，結果在轉會窗死線日以5,000萬歐元（約4.6億港元）從費倫天拿來投的費達歷高基艾沙正選上陣，支援艾華路莫拉達攻堅。有趣的是，今仗祖記領隊派路，亦派上了42歲的門將保方第650場意甲出戰，讓這名曾與費達歷高的父親基艾沙合作過的老牌門將，事隔21年與基艾沙的兒子一同在球會級賽事上陣。

不過開賽僅11分鐘，祖記中堅邦路斯在禁區內侵犯對手艾卡迪奧斯列卡，球證判罰12碼，主隊派出尼日利亞射手尼雲克禾，成功射破保方十指關，助主隊意外領先1:0。不過戰至22分鐘，費達歷高基艾沙交出助攻，右路傳中讓今夏另一新兵莫拉達近門掃入，助祖記追成1:1平手完半場。

下半場60分鐘，地標上陣的費達歷高基艾沙於前場踩中對手，結果球證直接出示紅牌，將他趕離場令祖記要10人應戰。少踢一人的祖記，於63分鐘有次黃金機會，當時古路施夫斯基左路罰球傳中，莫拉達頭槌攻門中柱彈出，未能替祖記反超前；76分鐘，祖記古達度右路半傳半射，莫拉達門前加一腳將皮球送入網，但VAR指莫拉達越位在先入球無效，最終10人應戰的祖記只能1:1賽和克羅托內，痛失兩分。

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