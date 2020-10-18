英乙｜老闆史高斯親自領軍 地標戰老貓燒鬚沙福特城吞首敗

由曼聯92班碧咸、傑斯、加利尼維利、史高斯等人作為班主的英乙球會沙福特城，上周因不滿球隊的表現，決定與領隊阿歷山大解約，並宣佈老闆史高斯親自領軍擔任暫代教練，結果上周六領軍作客0:1不敵維爾港，令沙福特城吞下今季英乙首場敗仗。

以往史高斯的領軍履歷其實麻麻，去年才首執教鞭帶領兒時愛隊英乙的奧咸，結果領軍7場僅得1勝，更因不滿班主干涉他的工作，短短31天就離隊。不過自己作為沙福特城班主的史高斯，據報不滿球隊早前在領先2球的情況下，遭燦美爾逼和2:2的表現，結果領隊阿歷山大雖然領軍開季5場不敗，史高斯、加利仔為首的班主仍決定辭退阿歷山大，由史高斯親自領軍。

未知是否老闆親自領軍，沙福特城球員感到壓力，結果上周六英乙聯賽，在完場前4分鐘遭維爾港絕殺，吞下該隊今季首場敗仗。賽後老貓燒鬚的史高斯表示：「賽果很難接受，我們踢出得好的足球，我們曾射失12碼，我們亦有很好的機會，我不會太過不滿意球隊，我知道他們努力地以我們想要的方式比賽。」

史高斯續指：「這支球隊是擁有質素的，特別是前鋒前你會預計有很多入球，但不是今天。如果我們能踢出今天的表現，下場我們應該可以取得好成績。」賽後，沙福特城開季6戰2勝3和1負積9分，排在英乙第11位，距離榜首的劍橋聯只差4分。

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