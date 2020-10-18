英超｜阿古路鹹豬手搭女旁證膊頭 哥帥辯護︰佢係我遇過最好嘅人

曼城球星阿古路周六在球隊以1:0小勝阿仙奴的英超賽事中，於上半場末段一次不同意女旁證Sian Massey-Ellis示意阿仙奴獲界外球，跟Massey-Ellis理論時以手搭對方肩膊而惹來爭議。不過，曼城領隊哥迪奧拿賽後則為這名阿根廷前鋒辯護，指阿古路是他一生遇過最好的人。

阿古路與Massey-Ellis理論時以手搭對方肩膊，Massey-Ellis伸手將他推開，阿古路的手抽離時則掃過Sian Massey-Ellis背部，因而惹來爭議，不少人認為阿古路碰觸Massey-Ellis的方式並不恰當。

根據2016年引入的保護球證條例，球員與球證或旁證接觸，可按其嚴重程度而判罰黃牌甚至以紅牌驅逐。不過阿古路逃過了處分，哥迪奧拿賽後說︰「拜託了各位，沙治奧（阿古路）是我生命中遇到過最好的人。在其他情況下再找問題，不是這一個。」

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