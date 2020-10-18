國際游泳聯盟｜何詩蓓破200米短池亞洲紀錄 兩日破三亞績成史上第七快泳手

繼昨日打破亞洲紀錄後，香港女「飛魚」何詩蓓今再在國際游泳聯盟（ISL）200米短池項目游出1分51秒67，以0.32秒打破自己保持的亞洲紀錄掄元，成為史上第七快選手，再次揚威海外。

何詩蓓去年ISL大放異彩，勇奪兩冠一亞一季。今年轉投衞冕泳隊Energy Standard，狀態繼續大勇。繼在接力賽中打破100米自短池亞績後，在隨後的100米自再游出51秒38的更快時間，再一次推快亞洲紀錄。何詩蓓之後轉戰200米自由泳項目，排第五線的她以1分51秒67率先觸池，力壓倫敦奧運金牌得主舒美特（Allison Schmitt）掄元。何詩蓓同時將自己所保持1分51秒99的亞洲紀錄推快0.32秒，同時成為史上第七快的選手。

短短兩日內，何詩蓓已三次刷新亞績，同時打破100米、200米及400米自短池項目香港紀錄，足見其狀態甚佳。

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