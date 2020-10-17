MLB｜光芒殺入世界大賽 非投手新秀奪美聯冠軍賽MVP創歷史

周六上演的MLB美聯冠軍賽（ALCS）第七戰，坦帕灣光芒以4:2擊敗侯斯頓太空人，隊史第二次打入MLB世界大賽，今場打出2分全壘打的阿路沙蘭拿（Randy Arozarena）則獲選為美聯冠軍系列賽MVP，是歷來第一位當選聯盟冠軍賽（LCS）或世界大賽MVP的非投手新秀。

光芒在周二展開的世界大賽對手是洛杉磯道奇或亞特蘭大勇士。道奇在同日舉行的國聯冠軍賽（NLCS）第六戰以3:1擊敗勇士，要進行的決定性的第七戰分勝負。（now671台及有線652台周一8:00am直播國聯冠軍戰第七場）

太空人在美聯冠軍賽一度落後場數0:3，之後連追三場至3:3平手惟最終未能創奇蹟。周六的「搶七戰」，光芒憑阿路沙蘭拿在首局打出2分全壘打而一路領先，最後亦以4:2勝出，自2008年後再度躋身世界大賽。光芒於2008年的世界大賽以場數1:4不敵費城費城人。

連同周六一戰，阿路沙蘭拿在今個季後賽累積已轟出7支全壘打，創出新秀球員的MLB季後賽全壘打紀錄，成為第四位贏得美聯冠軍賽MVP的新秀，但非投手新秀膺MVP則是第一人。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！