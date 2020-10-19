占士登陸英超成功 李華度叫艾斯高效法舊隊友轉會

占士洛迪古斯今夏離開皇家馬德里，跟隨恩師轉戰英超轉投愛華頓，表現更是令人眼前一亮。巴西名宿李華度近日則表示，在皇家馬德里近年無法坐穩正選的艾斯高，應該效法舊隊友占士，轉會離開皇馬。

占士今季轉戰英超加盟拖肥，5場聯賽交出3入球3助攻，可謂找到「第二春」，更助球隊暫時站在英超的榜首位置。另一邊廂，今季艾斯高在皇馬亦未有任何入球和助攻，4場聯場只有2場正選，4仗的總上陣時間只有147分鐘，明顯不是施丹的中場首選。

李華度則表示：「艾斯哥雖然曾是球隊的重要一員，他亦在球會有過不錯的時光，但他現在在皇馬的情況已經大不如前。也許，他可以參考一下占士的情況，那是一個成功的轉會。他離開了皇馬，有更多的機會和穩定的上陣時間，他亦尋回了他的狀態。」

的確，艾斯高近期的狀態的確欠佳，除了在皇馬無法成為正選外，更落選了最近一次的西班牙的大軍名單。假如離開皇馬可以有更穩定的上陣機會，可能是尋回狀態的好方法，過去，這位28歲的西班牙中場曾經與英超球會熱刺扯上關係，未知艾斯高在未來會否同樣登陸英超。

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