名家拆局│亨少：熱刺與冠軍的距離 又豈止一個巴利

不用懷疑，你看到的是由摩連奴帶領的熱刺。無論是只用16分鐘就入3球的那隊，還是只用不夠14分鐘就失3球的那隊。再想一想，這是2020年，又好似不那麼稀奇。

本來已經寫好一大堆吹捧熱刺的內容，例如說摩連奴終於都找到他的理想中的陣容，中場三人勇悍又不佔球權，沒有人會有多餘的上腳，進攻完全由前線3人主宰，有種10、11年皇家馬德里的既視感。而進攻的行雲流水以及前場迫搶，都是前任的普捷天奴留下，摩佬只是重拾起，然後加入自己對攻守平衡的把握，再加上哈利卡尼及孫興民的個人能力，就造就出近兩場入9球的熱刺。

而重要的一點是，現在摩連奴開心了。在與利維的博弈中，摩連奴令慳家的主席花錢，夏季轉會窗計上正式買斷的盧施素，一來就來了8個人。戰術上，加入賀積查治、利古朗，以及加里夫巴利，是就弱點位置對正下藥，提升實力。但場外，主席花錢加強陣容證明雄心，巴利「愛。回家」刺迷很滿意，摩佬得到他要的人亦很滿意。摩連奴開心了，自然有能力令班主、球員，甚至球迷都很開心，所以大家看到了上半場那支令人望而生畏的熱刺。

或者巴利回歸的慶祝氣氛太濃，再加上球隊早早領先3球，派對氣氛升至最高點，甚麼「摩佬二年必有作為」，「劍指英超冠軍」的非理性話半場就宣諸於口。結果，最近兩場聯賽狂轟7球的韋斯咸就用最殘酷的方式「搞寸party」。

韋斯咸成為英超史上首支81分鐘仍然落後0:3，但最終有分落袋的球隊，創下紀錄。摩連奴賽後亦無法不承認對手的確被去季更好，例如他指莫耶斯找到了他的新一位「費蘭尼」湯馬士蘇錫克。另外，在訪問中他亦提到一點，「我們的球員心理上不夠強大應付最後時刻的絕境，我已經一而再要求他們防好對手死球攻勢。」三個失球，都是來自傳中，第一、第三球都是死球有足夠時間做好防守，當然蘭仙尼的世界波偶然性太高，但三球都完全可以避免，以熱刺的實力亦可做得更好。

當曼城都要穩守才能全取三分，利物浦全力出擊都被同市宿敵逼和時，請問熱刺又有甚麼本錢認定可以輕鬆袋走三分？人腳上熱刺現時絕對有力爭冠，但心態上明顯仍有不足，這種領先三球的比賽都拿不下，還談甚麼爭冠？熱刺與冠軍的距離，又豈止一個巴利。

文：亨少

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