歐聯｜無懼卡雲尼倒戈 基利安麥巴比：PSG會打低佢

曼聯周二會在歐聯分組賽作客出戰巴黎聖日耳門（PSG），新兵卡雲尼己經完成防疫隔離，將可以倒戈出戰。PSG前鋒基利安麥巴比表明，會將兩人的友誼暫時擱在一旁。

卡雲尼在今季以自由身加盟曼聯前，曾效力PSG長達7季。他歷來為這支法甲勁旅上陣301場，取得200個入球，並贏得15項主要錦標。對於即將在球場上面對這位曾與他合作三季的舊戰友，基利安麥巴比表明不會有任何奇怪的感覺。他說：「完全沒有（奇怪的感覺），卡雲尼已轉投另一支球隊了。我祝他一切安好，但我們將會在球場上跟他對壘，並會盡力擊敗他。」

現年33歲的卡雲尼亦表示已經準備好，返回巴黎跟PSG倒戈相向。「我將會經歷一個無與輪比的時刻，沒有人能想到竟會發生這種難以置信的事情，我認為今仗將會充滿美好的感受。」卡雲尼說。

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