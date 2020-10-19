意甲戰報｜迪斯高開齋起孖 羅馬5:2反勝賓尼雲圖

羅馬前鋒迪斯高周日終於開齋並且梅開二度，協助球隊於主場以5:2反勝賓尼雲圖，薩斯索羅則於另一場意甲入球騷於下半場13分鐘內連入3球，作客以4:3反勝博洛尼亞而升上聯賽榜第2位。

羅馬對賓尼雲圖之戰，客軍開賽5分鐘便由基安魯卡卡柏里先拔頭籌。31分鐘，羅馬的前車路士鋒將柏度洛迪古斯於禁區內接應羅倫素柏歷堅尼助攻後射入，為球隊追成1:1平手。3分鐘後，米希達利恩斜傳予迪斯高射成2:1。上半場補時，米希達利恩曾經破網，惟VAR確認在組織過程中越位在先，入球無效。

換邊後，羅馬因維列度在禁區內侵犯艾度亞伊安列達而被罰12碼，拿柏度拿操刀被米蘭迪撲出，但拿柏度拿補射得手，賓尼雲圖於55分鐘追成2:2。不過，柏度洛迪古斯其後亦博得12碼，維列度主射得手，羅馬於69分鐘超前成3:2。迪斯高於77分鐘射入個人今場第二球，加上卡利斯佩雷斯於89分鐘錦上添花，羅馬結果以5:2戰勝賓尼雲圖。

至於薩斯索羅作客博洛尼亞之役，客軍開賽9分鐘失守，於18分鐘由杜文尼高貝拉迪的入球反平，但39分鐘再失一球，戰至60分鐘更落後至1:3。然而，菲臘杜歷錫於64分鐘接應卡佩圖傳送後射入，卡佩圖則於70分鐘為薩斯索羅頂成3:3，加上博洛尼亞的日本後衞富安健洋於77分鐘擺烏龍，薩斯索羅終以4:3險勝博洛尼亞。

目前，薩斯索羅以4戰3勝1和得10分升上意甲聯賽榜第2位，落後4戰全勝的AC米蘭2分，羅馬4戰得7分排第7，與第6位的國際米蘭同分。

周日意甲戰果︰

博洛尼亞3:4薩斯索羅

史柏斯亞2:2費倫天拿

拖連奴2:3卡利亞里

烏甸尼斯3:2帕爾馬

羅馬5:2賓尼雲圖

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