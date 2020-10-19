日乙｜球員犯罪零容忍 新潟天鵝兩外援涉醉駕遭解約

日乙球會新潟天鵝周一宣佈，即時解除隊中兩位在上月因醉駕被捕的外援球員合約，球隊多位高層亦遭受處分。

新潟的巴西前鋒法比奧羅拔圖和西班牙前鋒柏度文治於9月17日凌晨於新潟市內駕駛時遭當地警察截查，並且遭警方以違犯道路交通法拘捕。兩人在周一正式被新潟地檢署起訴，同日新潟天鵝宣佈解除兩人的合約。

新潟天鵝社長是永大輔周一出席記者會，為球隊在事發後仍然派遣法比奧羅拔圖上陣向公眾致歉：「球隊在調查期間讓法比奧上陣是不符合道義標準的決定，作為球隊的最高負責人，我必須向大家道歉。」就今次事件，是永大輔決定即時扣減個人即日至12月底的全數薪金、而球會總經理玉乃淳亦會退還即日起至年底的薪金。

今次遭到解約的法比奧羅拔圖今年一月才加盟球隊，至今上陣19次射入5球，是球隊的主力之一。至於柏度文治同樣於今季初由印度甲組聯賽清奈城轉戰日職，今季為新潟上陣8次。

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