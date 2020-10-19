武漢肺炎｜朗尼檢測結果呈陰性照要隔離 最少錯過打比郡3場賽事

上周四朗尼在不知情下招待一位確診武漢肺炎的朋友在家作客，令他違反了球員的衛生守則，要正接受緊急的病毒測試。周一朗尼在社交媒體表示，自己的病毒測試結果呈陰性，他仍要自我隔離14天，將會至少錯過打比郡的三場賽事。

上周四時，朗尼在家中招待好友企業家班士尼（Josh Bardsley），但原來班士尼後武肺病毒檢測結果呈陽性他未有進行自我隔離，並去朗尼家中作客，違反政府規例。不知情的朗尼在周五晚上就如常代表打比郡在主場迎戰屈福特。

其後朗尼表示憤怒和失望，因為今次的事情令他違反了政府和NHS的規則，他亦接受緊急的病毒測試。終在周一，他在社交媒體向大家報平安：「剛收到有關我的武漢肺炎的測試結果，我並沒有確診，為此我為自己和家人感到高興。不過，我依然感到憤怒和失望，因為我將要自己隔離並錯過重要的賽事。」

朗尼需要即日起自我隔離14天，這意味，他將無緣參加球隊今月餘下的三場聯賽，分別作客對哈特斯菲爾德、作客對諾定咸森林和主場迎戰卡迪夫城。

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