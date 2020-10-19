西甲｜占士離隊加盟拖肥大勇 皇馬遷怒施丹

占士洛迪古斯今夏由皇家馬德里轉投愛華頓，這位29歲的哥倫比亞國腳在英超大放異彩，重拾佳態更助球隊暫坐榜首。有指皇家馬德里的高層對於球隊放走了一位如此有能力的球員不太高興，更遷怒於教練施丹，並要求這位法國主帥解釋為何要放走他。

占士在施丹領導下一直未受重用，球員更曾被外借到拜仁慕尼黑，今夏球隊更把他放到愛華頓，更有傳是免費轉會，足證教練施丹不希望留下這位哥倫比亞國腳。誰不知，占士在安察洛堤的領導下，5場聯賽交出3入球3助攻，重拾佳態，認為自己「走寶」的皇馬當然不太高興。

加上皇馬今夏未有買下任何新球員，可惜球隊的表現令未如理想，在上周的聯賽更主場一球不敵升班馬卡迪斯，一眾高層當然不滿，故要求施丹解釋今夏一系列的轉會操作，除了免費放走占士外，借走的丹尼施巴路斯和賣走的利古朗是否是一個適當的決定。

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