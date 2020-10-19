英超｜巴利「黑腳」其實有前科！加盟熱刺首兩季 逢上陣必定贏唔到

周日前皇家馬德里球星加里夫巴利，「愛回家」重返英超加盟前東家熱刺後上演地標戰，卻不如前皇馬隊友占士洛迪古斯轉投愛華頓後搶鏡之餘，巴利在下半場72分鐘上陣時，熱刺仍以3:0領先，但巴利重新披上熱刺戰衣在球場亮相後，熱刺在比賽最後8分鐘竟連失3球，遭慘韋斯咸逼和3:3！賽後不少人直指巴利「黑腳」，運氣不佳拖累熱刺無法取勝。但事實上，原本巴利的「黑歷史」其實早有前科，在他07年夏天首次加盟熱刺起，巴利首兩季每次為熱刺在英超披甲，竟然全都無法取勝！如熱刺現任領隊摩連奴知道這段「黑歷史」後，又會否後悔重簽這名31歲翼鋒呢？

時光倒流至2007年夏天，當年熱刺教練祖爾，花費500萬鎊從修咸頓購左加里夫巴利，當年與巴利一同加盟熱刺的還有丹尼路斯、卡保爾、戴倫賓特等人，結果教練祖爾對當時年僅18年的巴利充滿信心，開季第4場作客曼聯即派巴利正選上陣，結果充當左中場的巴利地標戰以0:1見負，不過巴利仍獲祖爾信任，結果開季頭10場英超巴利踢了6場，結果熱刺全數無法取勝，祖爾亦因此下台，換上西班牙教頭桑迪拉莫斯接手。

桑迪拉莫斯接手後第4場英超，曾派過巴利充當左閘踢了兩場正選，結果熱刺1和1負又再無法取勝，隨後整季英超桑迪拉莫斯不敢再派巴利出戰，熱刺最終成功重返勝軌，以11名過終點；至於巴利加盟熱刺首季，則餘得4和4負的劣績。

不過，翌季桑迪拉莫斯似乎「唔信邪」，08/09年開季重新啟用加里夫巴利踢正選，但不論用此子踢左閘還是左中場，球隊卻如撞邪般無法於英超勝出。結果熱刺開季8場只錄得2和6負，深陷英超榜尾位置，桑迪拉莫斯亦正式落穫，而開季這8場不勝中，巴利在當中7場上陣過，早被熱刺球迷奠定「黑腳」稱號。

最終熱刺找來老帥哈利列納走馬上任，雖然該季熱刺成功擺脫降班區域外，更以第8位過終點，但該季巴利合共16次英超披甲，熱刺均是無法取勝，故巴利的英超「黑腳」魔咒，可謂足足延續了兩年！

幸好，哈利列納在巴利加盟熱刺的第三季、第7場英超主場5:0大勝般尼的賽事中，派出巴利後備上陣了6分鐘，首嘗加盟熱刺後的勝利喜悅，為巴利舒解「黑腳」壓力後，巴利在該季季中起，開始站穩熱刺的正選，並用好表現回報哈利列納的信任，位置隨後更越踢越前，由左閘、左中場改踢左翼、右翼、攻擊中場甚至前鋒，入球數字不斷增加的他，亦由刺迷當初心中的「黑腳」搖身變為「寵兒」，直至13年夏天巴利轉投皇家馬德里，巴利首次效力熱刺的6年間，為該隊上陣203年並轟入55球，在熱刺球迷心中，留下了永不忘滅的烙印。

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