NBA｜莫利賣全版廣告向火箭道別 感謝夏登「改變我的一生」

上周四辭職的前火箭總經理莫利（Daryl Morey）周日在《侯斯頓紀事報》賣全版廣告，向在該隊13個球季期間曾經幫助他的眾多人士道謝，他更特別感謝陣中球星夏登（James Harden），以粗體字寫着「夏登改變了我的一生」。

莫利在該廣告中表示︰「一整版都可以只是獻給夏登，他不止改約了我的人生，同時為籃球比賽帶來變革，並且在繼續當中。比賽的打法因為夏登而變得不同，而在世界各地的球場上、新一代的天才球員都在研究和仿效他的打法。」

夏登是莫利於2012年10月的重磅交易中引入，這名星級後衞及後榮膺2018年的NBA最有價值球員（MVP），是近三季的NBA得分王，連續八年入選NBA明星賽並且在加盟火箭後每季都能帶領球隊打入季後賽。不過，火箭在莫利在任期間從未躋身NBA總決賽，而他亦於上周四辭任火箭總經理。

去年10月曾在Twitter上載「Fight For Freedom」及「Stand With Hong Kong」口號，聲援香港人爭取民主，並引發中資企業紛紛凍結或終止對NBA贊助以及中國中央電視台禁播NBA賽事的風波的莫利寫道︰「我無法相信我不能再與夏登開另一次戰術會議，我喜歡為怎樣將他不可思議的名人堂隊友懷特侯活（Dwight Howard）、基斯保羅（Chris Paul）及韋斯卜克（Russell Westbrook）帶到火箭而一同努力。我支持夏登在火箭贏得總冠軍，這就是故事應有的結局。」莫利最後感謝侯斯頓市和火箭球迷︰「你們的支持令我保持活力和鼓舞，你們是我們成功的動力。我很榮幸能成為你們故事的一部份。」

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