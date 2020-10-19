意甲｜慘遭派路棄用！戴巴拿與祖記高層球員通道爆衝突

意甲祖雲達斯上周六作客1:1賽和升班馬克羅托內，其中球隊王牌基斯坦奴朗拿度（C朗）雖然因傷缺陣，但其好拍檔阿根廷射手保羅戴巴拿，卻繼續不獲今季新帥派路重用，寧起用費特歷高基艾沙、古路施夫斯基等人支援艾華路莫拉達攻堅，結果戴巴拿今季仍未獲得一分鐘意甲上陣時間。

意媒都靈體育報報稱，上周六該場比賽中，不獲正選的戴巴拿全場比賽都沒有坐在後備席上，結果惹來球隊的高層體育總監柏拉迪斯不滿，找來戴巴拿查問為何不關心球隊，報道指二人一度在球員通道中爆發衝突。

賽後祖記教練派路則解釋指，戴巴拿還未準備好比賽：「他昨天只訓練了10分鐘，這不是比賽的理想狀態。」現年26歲的戴巴拿，上季為祖記上陣33場攻入11球，是球隊贏得意甲冠軍的功臣之一，目前戴巴拿爆出與祖記高層發生衝突，令人聯想到這名今夏曾與曼聯扯上關係的球星，會否因此離隊。

另外Football Italia報稱，上周六賽後戴巴拿曾讚好一條，有關為他抱打不平的Twitter帖文：「我想知道把戴巴拿帶到克羅托內的意義是甚麼？如果不給他一分鐘的上陣時間，如果他並不適合比賽，為何不留他在都靈訓練操起狀態？」

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