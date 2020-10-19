意甲｜熱拿亞回歸今晚鬥維羅納 隊內仍有7人缺陣

周一意甲獨腳戲，早前隊內有多人確診武漢肺炎的熱拿亞回歸，將會作客造訪維羅納。不過，賽前意大利傳媒報道指，今仗熱拿亞仍然有多達7人因接受隔離而缺陣，相信對實力有一定程度影響。

早在上月尾對拿玻里一戰，熱拿亞已經門將馬迪亞比連及中場舒奧尼確診，而比賽之後隊內再有12名職球員接受檢測後呈陽性需要隔離，隨後一周鬥拖連奴的比賽亦延後。不過，曾與熱拿亞對賽的拿玻里亦有中場施連斯基及一名教練成員確診，令人懷疑因熱拿亞的職球員「播毒」而中招。

經過國際賽周期後，熱拿亞亦回歸意甲賽場作客鬥維羅納。雖然佩連及舒奧尼已經康復可望復出，不過球隊現時仍有沙柏哥斯達、法蘭斯高卡沙達、迪斯度、基斯薛圖在內的7名球員仍在隔離未能上陣。而足智彩一直未有為賽事開盤，直至晚上8時左右才正式開盤，讓球盤主場的維羅納小讓平/半。

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