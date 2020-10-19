英超｜VVD受傷敲響英超冠軍懸念 加歷查：利物浦冬窗一定要買人

上周六利物浦中堅大將華基爾雲迪積克（VVD），在默郡打吡戰中遭愛華頓門將比克福特鏟傷，結果紅軍周日證實，這名荷蘭守將要接受手術，英媒估計VVD傷及十字韌帶，養傷期至少長達半年。利物浦名將加歷查認為，VVD是次的受傷敲響了今季英超冠軍的懸念，認為VVD對於紅軍來說是不可或缺的，利物浦想要成功衛冕，冬窗就必須買人。

加歷查表示：「最大的問題是，如果失去了雲迪積克，利物浦能否贏得聯賽冠軍？每支爭冠的球隊中，都有3、4名不可或缺的球員，如果其中一名關鍵球員不在，無論你的主帥有多強，不管你的球隊陣容有多大，你亦無法補嘗相關損失。」

「我認為這使英超冠軍爭奪戰全面展開，季初我認為利物浦是大家想要擊敗的球隊，現時VVD勢將提早收咧，我認為這是個轉折點。」加歷查續提出解決方案：「我認為利物浦在冬季轉會窗必須買人，不只是因為VVD受傷，他們陣容亦有其他薄弱的位置，他們在季前失去了洛夫雲，其他擔任這個位置的球員亦容易受傷，對於利物浦而言是我們可以買入誰？我知道轉會窗已經結束，但他們必須準備好在一月買人。」

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