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英超｜雲迪積克揚言以更強姿態回歸 紅軍隊友出Tweet力撐

4分鐘前
雲迪積克（紅衫）是於上周六利物浦賽和愛華頓的默西打吡中被對方門將比克福特撞傷。

利物浦周日宣佈，上周六在作客被愛華頓逼和2:2的默西賽德打吡中受傷的後衞華基爾雲迪積克（VVD）需要接受膝部手術。利物浦指VVD膝部韌帶受損，但現階段未有復出時間表。VVD的紅軍隊友紛紛在Twitter發推文為他打氣，VVD則於Instagram發文感謝所有人的支持，並揚言自己已準備好迎接挑戰，將會以更強大的姿態回歸，利物浦隊友們亦留言或留emoji力撐。

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