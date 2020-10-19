英超｜雲迪積克揚言以更強姿態回歸 紅軍隊友出Tweet力撐

利物浦周日宣佈，上周六在作客被愛華頓逼和2:2的默西賽德打吡中受傷的後衞華基爾雲迪積克（VVD）需要接受膝部手術。利物浦指VVD膝部韌帶受損，但現階段未有復出時間表。VVD的紅軍隊友紛紛在Twitter發推文為他打氣，VVD則於Instagram發文感謝所有人的支持，並揚言自己已準備好迎接挑戰，將會以更強大的姿態回歸，利物浦隊友們亦留言或留emoji力撐。

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