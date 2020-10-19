尼馬開live爆李察利臣電話號碼 5分鐘收10,000個訊息轟炸

巴西前鋒尼馬在周日做網上直播時，不小心向鐘頭展示了同鄉好友李察利臣的電話號碼，令這位愛華頓前鋒其後在社交媒體表示，他5分鐘就收到10,000個訊息。

不少球員如阿古路、泰拔高圖爾斯等都會在網上直播，巴黎聖日耳門的前鋒尼馬亦不例外，他在周日直播時，收到李察利臣的來電，尼馬向鏡頭展示時意外洩露了李察利臣的電話號碼，當時有接受25,000人觀看尼馬的直播。

其後李察利臣在社交媒體表示：「只是5分鐘，我已經收到超過10,000個訊息，多謝你，尼馬。」李察利臣在今周的默西賽德郡打吡中，因為粗野攔截利物浦新援堤亞高艾簡達拿令對方受傷外，自己亦紅牌出場，未知當中是否有很多訊息是利物浦球迷對這位巴西前鋒的問候。

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