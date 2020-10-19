英超｜力拒利物浦巴塞邀請 傳「肌肉男」查奧爾將續約狼隊

英國《太陽報》報道，現年24歲的西班牙快翼艾達馬查奧爾，將會拒絕利物浦與巴塞隆拿等豪門邀請，並會與現效球會狼隊，以10萬鎊周薪續約4年。

如果這項續約成事，艾達馬查奧爾將可繼隊友魯爾柏迪斯奧、摩天奴與魯爾占美尼斯之後，另一位享受6位數字英鎊周薪的狼隊球員。狼隊領隊紐奴坦言：「續約將會自然發生的，圍繞我們球員的傳閒不會影響我們的，我們知道應該怎樣做，你可以看到他在訓練中，與我們一起有多高興。」

現年24歲的艾達馬查奧爾，是巴塞隆拿的青訓產品，2015年起轉戰英國，兩年前從米杜士堡以2,200萬鎊身價加盟狼隊，當時與球會簽下了5年合約。在剛過去的國際賽檔期，艾達馬查奧爾才正式成為西班牙國腳，在與葡萄牙的友賽取得首頂喼帽後，剛過去的西班牙兩場歐國聯賽事，艾達馬查奧爾亦有上陣，當中對烏克蘭一役更正選踢足90分鐘，惜球隊最終以一球飲恨。

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