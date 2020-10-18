WNBA｜為公義甘嫁無辜入獄釋囚 WNBA巨星棄事業投社運

效力WNBA明尼蘇達山貓的主將美雅摩亞（Maya Moore） 是美國女籃頂級賽事史上最偉大球員之一。令人意外的是，美雅摩亞在2019年2月突然宣佈暫停球員生涯，全力投入美國司法改革的社會運動及要求釋放一名叫艾朗斯的囚犯。更出乎意料的是，美雅摩亞在2020年9月在電視節目中透露，已下嫁最終被判無罪釋放的艾朗斯，與後者一起繼續投入司法和社會改革運動。

美雅摩亞在2011年投身WNBA，在7年 內4次贏得WNBA總冠軍、1次常規賽MVP、1次FMVP，再加上6次入選明星賽和3次當選明星賽MVP，職業生涯堪稱完美，但如此完美的人生何以跟罪犯連在一起？故事要從1998年說起，18歲的艾朗斯因持械入屋行劫被起訴，雖然他堅決否認控罪兼無任何實質證據證明他就是入屋行劫的匪徒，最後仍被由全白人組成的陪審團判罪名成立入獄50年。本來事件就此告一段落，但原來艾朗斯年輕時 曾加入美雅摩亞父親所帶領的聖詩班，故將二人命運連結起來的伏線早已埋下。

警方沒呈交有利辯方證據

至2007年，美雅摩亞透過在囚人士聯絡計劃，跟堅稱無辜的艾朗斯在監獄認識，之後美雅摩亞只要有空，都會到監獄探訪艾朗斯，也會寄信和書本予這位好友。事實上，美雅摩亞成名後積極參與各項平權活動，更與一眾 著名運動員包括奧運女子體操獎牌得主拉絲曼 和棒球名將奧堤斯等成為協助全球兒童的Kid Power Champion大使。2019年2月，正值當打之年的美雅摩亞毅然宣佈暫停球員生涯，全力投入由她成立的Win With Justice組織要求釋放艾朗斯及就美國司法制度推行改革。事件至2020年3月有戲劇性發展。密蘇里州法院裁定，由於當日控方在審訊時沒有將有利艾朗斯的證據交予辯方，包括案發現場發現不屬於艾朗斯的指紋，故裁定艾朗斯無罪釋放，但艾朗斯在2020年7月出獄時已40歲，並坐了22年冤獄。

與丈夫推動美國司法改革

更出人意表是，31歲的美雅摩亞在9月跟艾朗斯出席美國電視節目時透露，二人已結為夫婦。艾朗斯承認，早在服刑時已想娶美雅為妻：「我想跟她結婚，但同時想保護她，跟一個在囚人士結婚是非常困難和痛苦的，而我更不想給她額外的壓力。」反而美雅摩亞就直接得多，她說：「我倆正式對外宣佈已結為夫婦，我們超級興 奮，並會以夫婦身份，繼續致力平權的工作。」

婚後美雅摩亞和艾朗斯已積極開展社會運動，希望更多人關注公民權利和在總統選舉時踴躍投票。婚後美雅摩亞也未決定會否重投 WNBA，但也未有關上重返WNBA的大門， 並表示會待明年春季時，才決定自己去向。

文：吹雪

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