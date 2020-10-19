英超｜VVD受傷利物浦奪冠賠率變冷 曼城重奪英超升溫

利物浦中堅華基爾雲迪積克（VVD）上周六在默郡打吡嚴重受傷，紅軍周日證實這名中流砥柱要施手術，勢長期缺陣甚至提早收「咧」，就連足智彩的英超冠軍賠率亦更新了賠率。

其中衞冕的利物浦在VVD受傷前，原本與死敵曼城同為2.15倍，並列英超冠軍大熱。然而在VVD受傷後，紅軍明顯被看淡，由原先的2.15倍變冷至2.8倍；反觀兵源明顯較利物浦優勝的曼城，收到這個「利好」消息後，則由原本2.15倍升溫至1.68倍，成為今季英超的奪冠大熱。

至於兩支本周「臨天光懶尿」的倫敦球隊，車路士與熱刺分別為13.5及14倍，成功逼和利物浦搶到一分、繼續排在英超榜首的愛華頓則有15倍，另外兩支Big 6球隊曼聯與阿仙奴，則有20及25倍。至於16年曾爆冷贏得英超冠軍的李斯特城，則與開季4戰全勝的奇兵阿士東維拉，同樣以60倍列為第8熱門。

英超冠軍賠率

排名 球隊 賠率

1 曼城 1.68倍

2 利物浦 2.8倍

3 車路士 13.5倍

4 熱刺 14倍

5 愛華頓 15倍

6 曼聯 20倍

7 阿仙奴 25倍

8 李斯特城 60倍

8 阿士東維拉 60倍

10 列斯聯 80倍

只列前10 資料來源：足智彩

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