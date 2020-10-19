港超聯｜傳飛馬簽前巴西國腳 文彼得：明早fb公佈

新季港超聯將於周六展開，香港飛馬將率先引入「超級外援」，有傳飛馬新援包括前巴西國腳級球員。飛馬董事兼教練文彼得今晚回應有關消息時，指明早於球會社交平台公佈今季的職球員名單。

未有參加復賽的飛馬早前低調由新任主教練郭嘉諾領軍開操，為新季展開備戰，上周友賽新軍晉峰，惟當時隊內只有從元朗簽入的巴西守衞基斯一名外援。今日有報道指，飛馬已斟妥一名巴西國級球員作為今季新設的「超級外援」。

足總董事局早前通過今季新設「超級外援」，希望借助有名氣外援刺激低迷球市，而「超級外援」必須來自國際足協排名前50名的國家頂級聯賽，或是世界排名前50位國家隊，且曾有上陣的球員，當時有反對放寬外援的球會指，目前港超聯已有不少所謂的「超級外援」。

不過，飛馬則實牙實齒簽入有名氣的外援為「超援」，在飛馬將聘前巴西國腳助陣的消息曝光後，不少球迷在本地足球社交平台留言讚飛馬會長羅傑承沒有令球迷失望。飛馬董事兼教練文彼得晩上回應查詢時表示，明日早上在飛馬Facebook公佈新球季資料，球迷到時可以留意。

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