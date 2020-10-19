賽艇│33歲李嘉文宣佈退役 東奧夢未圓嘆歲月不等人

香港體壇再有名將退役，曾兩征奧運的賽艇港將李嘉文今日（周一）宣佈結束20年運動員生涯，33歲的她表示隨東京奧運延期，自感受傷患困擾多時，難以維持競賽水平，幾經掙扎決定告別賽場，她指未來期望能為教育後輩出一分力。

曾奪四面亞運獎牌的李嘉文投身划艇多年，最終以33歲之齡退役，她於社交網站發表退役感言，並上載紀錄賽艇生涯精華的影片，她表示自16奧運後受傷患困擾，影響訓練水平，18年她萌生退役念頭，最終決定以出戰東奧為目標，惜奧運延期，歲月不等人，「三月份確定要延遲奧運，我都一直抱著樂觀的心態去面對同重整訓練。歲月、時光不等人，於不斷的高強度訓練後，要較長時間恢復，再加上傷病的情況，早前經過好深入的思考，應該係時間要做出退役的決定。」她感激家人、中學校長和一眾賽艇教練及朋友支持，並認為賽艇改變其性格和人生，「賽艇成就了今天的我，年輕的時候是一位非常內斂和怕羞的學生。自從參與了賽艇，接觸到不同的人和事，亦於訓練過程中有很多挑戰，毎一個目標、每一個挑戰完成後亦令我更有信心！」她指現已完成運動員的使命，期望未來能與後輩分享經歷，於教育出一分力。李嘉文宣佈退役，賽艇協會即宣佈計劃邀請李嘉文擔任「賽艇大使」，港隊總教練白勵亦讚揚她生涯非凡，無論於成績、努力及決心皆為眾人榜樣。

李嘉文13歲即接觸賽艇，她於青年賽表現出眾，02年未足16歲即代表香港出戰釜山亞運，03年又除贏得亞青金牌，又躋身世青決賽。06年她奪多哈亞運女子輕量級單人雙槳艇銀牌，首踏亞運頒獎台，08更獲北京奧運參賽資格，出戰女子公開組單人雙奬艇比賽。大師姐李嘉文征戰廿載，兩次參加奧運，包括16年夥拍胞妹李婉賢亮相里約奧運出戰女子輕量級雙人雙槳艇賽，另外她於亞運為香港贏得三銀一銅，亞錦賽又曾贏得兩金十銀兩銅，成績斐然。

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