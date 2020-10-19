港超聯｜周六菁英盃打頭陣 開鑼只待政府拍板

19/20球季港超聯剛結束不久，新一季港超聯有機會按計劃本周六展開，先進行菁英盃分組賽，目前只待政府有關部門批准便可作實。

上季港超聯受武漢肺炎影響而三度停擺，賽事延至本月11日才煞科，傑志重奪菁英盃及港超聯，而東方則成為足總盃及銀牌雙料冠軍。足總主席貝鈞奇早前表示，新季港超聯將於本月24日展開，但為遷就個別球隊的新援未能趕及抵港，將先進行菁英盃分組賽。

消息指，參加新季的八支港超聯球會已初步收到足總本月的菁英盃賽程，周六及日進行首輪分組賽，賽事將安排在旺角場及小西灣運動場等地舉行，惟仍未解除限聚令下，季初將閉門作賽。至於賽事展開後，球員是否需要繼續進行家居隔離，有待與政府研究後決定，並會盡快公佈。

此外，由於賽事繼續閉門，足總新季將加強在社交平台為賽事進行推廣，亦會續推出新季特刊，並設網上版。

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