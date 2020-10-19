桌球｜卓林普決勝局破百 英格蘭公開賽險勝「啫喱仔」封王

周日上演的英格蘭桌球公開賽決賽，世界「一哥」英格蘭的卓林普與「啫喱仔」羅拔臣要戰至決勝局去分高下，結果卓林普在最後一局打出一棒破百的114度，以局數9:8力克澳洲名將羅拔臣，贏得第18個桌球排名賽冠軍，並捧走70,000鎊（約700,000港元）冠軍獎金。

世界排名第3的羅拔臣開賽後局數一度落後1:3，但他之後超前成領先7:4。卓林普及後連贏四局反先成8:7後，羅拔臣在第16局打出一棒125度、今場決賽第三次一棒破百，追成8:8平手。不過，卓林普在決定性的第17局打出一棒114度，終以9:8力克羅拔臣，連續10次在桌球排名賽決賽獲勝。

31歲的卓林普贏得個人第18個排名賽冠軍，追平了羅拔臣和沙比，贏得最多排名賽冠軍的是有37個冠軍的奧蘇利雲，隨後是亨特利（36個）、希堅斯（30個）、戴維斯（28個）及威廉斯（2個）。

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