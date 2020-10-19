英超｜5場參與12個入球 卡尼破英超紀錄

熱刺周日雖在領先3:0下被韋斯咸逼和，但上半場表現突出的射手哈利卡尼，仍憑着在首16分鐘比賽中交出2射1傳而刷新了一項英超紀錄。

今場比賽，英格蘭隊長卡尼開賽僅1分鐘便交出助攻，由孫興民閃電士哥而領先韋斯咸1:0。卡尼之後在8分鐘及16分鐘一腳一頭建功，協助熱刺領前至3:0。儘管熱刺在比賽尾段連失三球而遭「槌仔」逼和，卡尼在今季英超5輪比賽參與了12個入球，當中包括5個入球及7次助攻，打破了2004/05球季阿仙奴的亨利保持的英超同期紀錄。亨利當年在5輪英超參與的11球，包括了4個入球及7次助攻。

卡尼在16分鐘頂成3:0，是熱刺在超過13年來在頂級聯賽中最快射入3球的比賽，2007年8月，該隊曾在對打比郡的比賽14分鐘內射入3球。另外，卡尼和孫興民今季在5場英超聯手合作為熱刺貢獻了8個入球，二人在熱刺聯手合作累積已取得28個入球，排在英超歷史第4位，二人組合作取得最多英超入球的前三位是36球的林柏特和杜奧巴、同是29球的大衛施華和阿古路以及皮利斯和亨利。

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