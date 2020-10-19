歐聯｜米洛列特等4人中武肺 無緣隨布魯日作客鬥辛尼特

將於周二作客俄羅斯，與辛尼特進行歐聯F組首輪分組賽的比利時勁旅布魯日宣佈，陣中出現四宗武漢肺炎確診個案，曾效力利物浦的門將米洛列特亦不幸「中招」。

「很不幸，我在昨日早上被驗出對武漢肺炎病毒呈陽性反應，我與家人已立即接受隔離，我們暫時都未有出現病徵。」米洛列特透過Twitter及facebook表示。

布魯日會方亦發表聲明，公佈行政總裁馬拿特與另外三名球員齊齊確診。「在前往聖彼得堡參加歐洲賽之前，布魯日所有職球員在周六早上，都接受了武漢肺炎病毒檢測，米洛列特、哥蘇奴與前鋒卡文斯克均呈陽性反應，行政總裁馬拿特亦告確診。」布魯日的聲明說。「所有人在上周四亦曾在比甲安排下接受測試，當時全部人都順利過關。四名確診者並無病徵，但他們都會即時接受隔離，不會隨隊前往俄羅斯。」

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