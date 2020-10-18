爭議判決：高普狂轟VAR　紅軍去信投訴

利物浦上周六作客愛華頓出現兩大爭議，包括愛華頓門將比克福特撞傷利物浦中堅華基爾雲迪積克（VVD）後未有被罰，以及紅軍隊長佐敦軒達臣完場前的入球被判詐糊。雖然兩宗事件均有VAR介入，但判斷仍然未能令人信服，據悉紅軍已去信要求賽會就判決作出解釋。

對於VVD在愛華頓禁區內被撞倒，高普直言比克福特絕對值得受罰。「在我看來，那明顯是一球12碼。很明顯，我們看到球證舉旗示意越位，但我仍然認為球證應該看看那個犯規，可惜這並沒有發生。」高普說。「我們並沒有權力，只能坐在這裏討論。這不是守門員能在禁區內能作出的合法衝撞，如果不是越位的話，那就100%是12碼。」

紐卡素名宿舒利亞亦認為球證走漏了眼：「那是可怕的犯規，十分恐怖的攔截。VAR球證專注在有沒有越位，他們給了越位，但當你判了越位後，為甚麼球證沒有去場邊的螢幕看重播？那就是VAR的作用，當球證做出清晰及明顯的判決錯誤，VAR應該叫球證看重播，告訴他明顯判錯，要重看然後罰他（比克福特）出場。」

對於軒達臣的絕殺入球，因為助攻的沙迪奧文尼被指越位而遭推翻，高普同樣不敢苟同。「從畫面上看來，那並不是越位。我不知道這怎麼會是越位，有人可以給我解釋一吓嗎？」他說。「我們取得了一個合法的入球，但卻不算數。」

文：童健