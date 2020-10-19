港超聯｜理文開操 陳曉明：第三季要有成績交代

受武漢肺炎疫情影響，上季港超聯於本月11日煞科，轉眼於24日便展開新季。上季獲聯賽第四的理文今午在將軍澳足球中心開操，主帥陳曉明期望今季至少贏得一項錦標。

新季以將軍澳運動場為主場的理文，班費與去年相約為二千萬元，人腳上並無太大變動，除佐迪掛靴轉任助教，上季季中加盟的葡藉中堅賓希路則約滿離港，已返回葡萄牙，而復賽中重新簽入的左閘陳衍光同樣已約滿離隊。主帥陳曉明直言佐迪加入教練團後，分工更加清楚，有利自己顧全大局，他更透露球隊已物色西班牙藉守將填補賓希路空缺，惟新援因未辦妥工作簽證，因此尚未抵港，「其實己隊復賽時敗給傑志或富力，有幾個關鍵失球都是罰球或角球。為針對這一點，希望新中堅有制空能力，同時維持我們從後防開始組織的風格理念。」

執教理文第三季的陳曉明直言，期望球隊在今季面對列強有力一戰，並至少贏得一項錦標，「我第一季着重建構球隊、完善陣容，而球隊上年亦有所進步。來到第三季，除了進步也要講成績。野心大點，當然希望贏得聯賽，但大家都知這並非易事。不論聯賽或盃賽都好，希望『有嘢落袋』。」他續指在復賽期加盟的曾錦濤和中村祐人，也是球隊爭標的助力。現年31歲、能司職兩閘的曾錦濤笑言年輕時曾於陳麾下效力，故適應戰術上無太大問題，但他因復賽期轉隊而不獲資格上陣，因此已餓波甚久：「人生第一次等這麼長時間，我很想盡快落場比賽，若有球迷入場更好。」至於陣中主力顏樂楓則表示，上季未能捧盃，今年亦希望做好每一場，奪得錦標。不過今年富力退賽，只餘八支參賽球隊，每隊實力相近，絕對不能掉以輕心。

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