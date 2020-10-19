英超｜李城中堅蘇恩古缺陣3個月 華迪下場有望復出拆「廠」

周日李斯特城在缺少了射手占美華迪及中堅蘇恩古的情況下，主場0:1不敵阿士東維拉，李城領隊羅渣士透露，中堅蘇恩古是在國際賽檔期，參加土其其國家隊集訓時肌肉撕裂，至少要休戰3個月，意味他本年內都無法再為李城上陣；至於射手占美華迪傷勢較輕，下周英超作客阿仙奴有望出戰。

羅渣士表示：「蘇恩古有很嚴重的肌內脫落問題，這將會令他很可能缺陣3個月，他是在土其耳國家隊訓練時受傷的，這是一個巨大的損失。」

李城周中將要出戰歐霸盃，主場迎戰索爾亞分組賽賽事，羅渣士坦言占美華迪將可能繼續缺陣：「占美很可能錯過歐洲賽事，但對我們下場聯賽來說應該可以出戰，這只是他過幾年，甚至是我入主球隊前已經常反復發生，他的小腿有些只小問題，這並不嚴重，但如果要他冒險上陣，我們卻承擔不起。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！