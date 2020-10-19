【綜合英格蘭外電】車路士上周六主場迎戰修咸頓，雖然兩位新兵迪姆華拿及夏維斯同樣取得英超首個入球，但後防犯錯連連下，最終被修頓中堅維斯達加特尾段扳平3:3完場，痛失兩分。賽後車仔後防被批評得體無完膚，今季逾兩億鎊的投資卻換來豆腐防線，領隊林柏特備受更大壓力。

上輪聯賽主場大勝水晶宮，今仗車路士初段繼續勇態，先在15分鐘有華拿開紀錄，其後這位德國國腳再於28分鐘增添比數。不過，臨完半場前因夏維斯腳下球被偷，造就修頓前鋒丹尼艾格斯破蛋，車仔半場仍領先2:1。易邊再戰車路士後防再次犯錯，葛特蘇馬回傳乏力，加上阿列沙巴拿加出迎失誤，查阿當斯門前勁射得手扳平。

雖然之後華拿助攻夏維斯入球，「藍戰士」再度領先，但補時階段維斯達加特接應禾確特傳送一頭頂入，最終兩軍和3:3。賽後林柏特表示，球隊今仗犯下太多個人錯誤，隨後的比賽必須要更為穩定。

富咸水晶宮齊遭逼和

而周日早場，兩支開季至今全敗的球隊錫菲聯及富咸正面交鋒，富咸先有阿歷山大米祖域12碼宴客，但其後新兵盧卡文勁射得手先開紀錄，惟尾段輸12碼，比利沙柏一射中鵠，最終雙方打成1:1握手言和。另一場，水晶宮靠韋費特沙夏射入12碼領先，白禮頓中場阿歷斯麥亞里士打在90分鐘把握水晶宮後防解圍失誤，追成1:1完場。