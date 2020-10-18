皇家馬德里同巴塞隆拿喺嚟緊禮拜六就會碰頭，上演「西甲國家打吡」，點知兩隊上個禮拜六齊齊俾人打破今季西甲不敗身，當中榜首嘅皇馬喺主場0:1不敵「升班馬」卡迪斯，激到教練施丹半死；巴塞就作客以0:1輸畀基達菲，上任後第一次輸波嘅主帥朗奴高文，就投訴俾對方守將阿倫尼安出言侮辱。

卡迪斯29年後再劏馬

衞冕嘅皇馬開賽後兩分鐘，就差啲俾尼格度打破缺口，好彩沙治奧拉莫斯成功護空門，力保不失。戰至16分鐘，卡迪斯終於憑住安東尼羅辛奴接應尼格度嘅頭槌傳送射入領先1:0。皇馬喺半場一口氣換咗四個人，到尾段仲調埋盧卡祖域入場，製造咗唔少「入肉」嘅攻勢。其實盧卡祖域入場冇耐就入咗球波，但球證就指頭槌助攻嘅賓施馬越位在先，入球無效。賓施馬之後又有一次遠射中楣，皇馬最終輸0:1，西甲15場不敗走勢告一段落。

今次係卡迪斯自1991年以嚟首次喺聯賽擊敗皇馬，亦係佢哋第一次喺西甲作客贏銀河鑑隊。皇馬教練施丹賽後嬲到震，炮轟球員爭勝決心唔及對手，上半場輸一粒已算好彩。對於拉莫斯因為左膝受傷退下火線，下半場仲要敷住冰睇波，施丹就話佢覺得有啲痛，希望問題唔大，可以趕到好番鬥巴塞。

高文教巴塞首敗遭侮辱

以往皇馬同巴塞真係冇乜幾何同日輸波，對上一次喺國家打吡前一周齊齊落敗，已要數到2003年。巴塞上周六作客0:1不敵基達菲，表現其實唔算太差，但美斯喺上半場20分鐘射中柱，基沙文之後又有一次單刀射門高出，放生咗對手。基達菲踢到56分鐘由達高南博到12碼，謝美馬達操刀射成1:0。巴塞失波後傾力反撲，但始終攻唔破基達菲大門，最終令朗奴高文吞咗上任後第一場敗仗。

呢位荷蘭教頭完場後同基達菲主帥波達拉拗咗一輪，佢之後喺記者會解釋，係不滿俾對方後衞阿倫尼安出言侮辱。高文仲話阿倫尼安講嘅嘢實在太醜惡，連佢都不堪覆述。對於有傳美斯下定決心，今季結束後就會離隊轉投曼城，高文透露，自己曾經去過美斯屋企，同呢位阿根廷球王傾咗好耐，仲強調自己同對方季前嘅轉會風波無關。不過，英媒亦指巴塞已打定輸數，準備好同美斯分道揚鑣，甚至有消息話，曼城可能會喺出年1月轉會窗重開之後，出價1,500萬鎊提早搶人。