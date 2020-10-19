3日換3個主席 舉重聯會腐敗不堪下屆奧運隨時叮走

今年國際舉重聯會（IWF）被揭發內部行政混亂，而且腐敗不堪，對選手使用禁藥監管不力，令在位20年的前主席阿讓辭職。但IWF的內鬥依然不斷，接替阿讓的柏芭阿德里先在上周二被罷免，由副主席泰國的恩塔拉接任，但僅兩日後恩塔拉又因過去經歷被迫辭去主席之位，現時由71歲的伊拉尼接任，3日之內出現3位主席。

今年一月，德國的ARD電視台一輯紀錄片揭露IWF對選手使用禁藥知情不報及內部腐敗的情況，引起國際奧委會（IOC）注意，並要求IWF盡快作改革，因此在位20年的主席阿讓亦因此辭職。6月加拿大律師麥拿倫發佈獨立調查報告，指IWF內部曾有賄選及掩飾使用禁藥的問題，另外聯會有多達1,040萬美元（約8,060萬港元）的資產下落不明。IOC表明若IWF未能有大型改革的話，下屆2024的巴黎奧運舉重項目隨時被「叮走」。

上周二，接替阿讓，獲IOC支持的柏芭阿德里卻在一次網上會議中被罷免，由副主席的恩塔拉接任。不過，恩塔拉原為泰國舉重協會的榮譽協會，但過去泰國舉重協會一年內出現3次使用禁藥，亦令其會員資格被暫停，泰國選手亦無法出戰東京奧運。因此恩塔拉接任受到美、英等國家強烈反對，最終僅兩日後就辭去主席之位，現時由原IWF醫療委員會主席伊拉尼接任，但恐怕內鬥依然難平。

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