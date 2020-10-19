曼聯新7號｜卡雲尼隔離完畢 參與首課操練備戰倒戈PSG

曼聯新兵卡雲尼周日終於完成為期14日的隔離，首次出席紅魔的首課操練。這位33歲的烏拉圭前鋒很大機會在周二歐聯為曼聯上演地標戰，對手更是舊東家巴黎聖日耳門（PSG）。

卡雲尼去季與PSG完約後，今夏以自由身加盟曼聯，但由於他不在精英運動員的豁免名單內，根據英國政府規定的政策，全部由法國抵達英國的人都需要進行14天的自我隔離，故這位33歲的前鋒無緣上周曼聯鬥紐卡素的聯賽。

過去的14天，卡雲尼在隔離期間只能在家獨自訓練保持狀態，終在周日，他的隔離令解除，並參與了曼聯的首課操練。在曼聯發放的片段當中，卡雲尼在熱身時面露笑容，亦與另一位新兵阿歷士迪尼斯有交流，但訓練時他亦戴上頭帶的他亦認真做好每一個訓練。曼聯周二將要在歐聯分組賽作客鬥PSG，屆時這位曼聯新7號仔有望在熟悉的王子公園體育場上演地標戰。

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