歐聯｜曼聯殘陣征巴黎 卡雲尼無緣倒戈PSG

曼聯周一已經出發前往法國，備戰對巴黎聖日耳門的歐聯賽事，不過據多家英國傳媒報道，球隊隊長哈利馬古尼和新簽入的前鋒卡雲尼則未有現身，相信兩人將會缺席這場大戰。

英國傳媒報道指馬古尼和卡雲尼兩人均未有隨隊出發，據報馬古尼早前代表英格蘭參加國際賽時已經有傷，上仗對紐卡素一役後情況未如理想，因此領隊蘇斯克查決定讓他留在英國休養。

至於盛傳有機會在周二的賽事倒戈兼地標的烏拉圭前鋒卡雲尼，雖然據《曼徹斯特晚報》指他有可能在稍後時間獨自飛往巴黎與球隊會合，但外界普遍估計卡雲尼因為已經長達7個月未有參與任何正式賽事，加上他剛於周日才完成14日隔離首次參加球隊操練，因此今場大戰對這位烏拉圭射手來說仍是太早。假如卡雲尼周二無法倒戈PSG的話，最快就要等到本周末主場對車路士的英超才有機會地標上陣。

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