英超｜執教生涯領先3球首次贏唔到 摩佬賽後唔想講巴利

熱刺周日在英超被到訪的韋斯咸以3:3逼和，是摩連奴執教生涯首次領軍在領先3球之下未能取勝。今場比賽，回歸熱刺的加里夫巴利亦以後備身份首次上陣，不過熱刺在他上場後連失三球，賽後摩佬亦不願就巴利的第二次熱刺「地標」作評論。

熱刺今仗憑孫興民閃電破網以及哈利卡尼梅開二度，16分鐘已經領先韋斯咸3:0。然而，熱刺在82分鐘開始連失三球，終被韋斯咸以3:3逼和，摩連奴20年執教生涯領軍的953場正式比賽中，是首次在領先3球下未能報捷。至於熱刺則是自2001年9月以3:5受挫曼聯以來，首次在領先至少3球下未能勝出，之前87場領先對手3球或以上的比賽熱刺都順利取勝。

摩連奴難免失望，賽後寧願讚揚對手韋斯咸亦不是就巴利回歸熱刺的第一場比賽發表評論。摩佬賽後被 beIN Sports問到巴利回歸時表示︰「賽前你們想談論加里夫，賽後你們也想談論加里夫，但到底這是關於熱刺對韋斯咸，而那才是更為重要的。」

摩佬又說︰「要讚揚韋斯咸很容易。他們大部份時間落後0:3，比賽在我們控制之下，他們沒有機會。然後在比賽尾段，他們取得入球並提升了信心。他們是幸運但也許那運氣是他們應得的。我們不夠運但也許是我們應得的。」

他續道︰「卡尼曾經射中柱，這有可能改寫為4:0。巴利亦有機會射入球隊的第四球……我們應該更強大，下半場韋斯咸冒了相當大的險，他們壓迫令我們有更多空位，我們應該有機會贏取比賽。」

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