英超│29歲韋碧克降臨 自由身簽白禮頓一年

周日鬥水晶宮的前夕，白禮頓宣佈簽入曾效力曼聯及阿仙奴，現時為自由身的29歲英格蘭前鋒韋碧克，雙方將會簽約一年，韋碧克將會穿上18號球衣。

原效力屈福特的韋碧克，季後隨着球隊降班英冠後雙方決定協商解約，令韋碧克成為自由身球員，最終白禮頓決定簽入這位前英格蘭國腳。白禮頓領隊格拉咸波特表示，韋碧克的加盟將可令球隊在進攻上有更多選擇，「他過去的履歷絕對不用懷疑，他有技術有速度而且經驗豐富，可以加強球隊的攻力。」

韋碧克去季為屈福特上陣20次射入3球，惟職業生涯中傷患太多亦一直影響這位英格蘭前鋒的發展。而今季季前，白禮頓亦簽入傷患多多的前利物浦中場拉爾拉拿，且看二人加盟白禮頓後能否健健康康協助球隊踢出佳績。

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