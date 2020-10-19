英超｜佐敦阿休周日缺陣 原來確診武漢肺炎

水晶宮領隊鶴臣證實，前鋒佐敦阿休確診武漢肺炎，阿休亦有在Instagram及Twitter公佈自己感染武肺的消息，他表示自己沒有任何症狀，目前感覺很好。

29歲的佐敦阿休缺席了水晶宮周日被白禮頓以1:1逼和的英超賽事，他在之前的國際賽期曾為加納國家隊效力，上周五的武漢肺炎檢測結果呈陽性。根據英國政指引，佐敦阿休需要自我隔離10日，並且檢測結果呈陰性才可以重投訓練。

鶴臣周日賽後表示不知道阿休何時可以歸隊，他說︰「很不幸，他在我們上周五的病毒檢測結果呈陽性。他曾經隨加維納比賽而不在，要接受他必須做的事情我們算不上高興。」鶴臣又謂︰「就像一些其他的加納球員，我相信當他們回到他們的球員時，檢測結果會陽性。我們再見到他（阿休）之前，必須跟從政府和英超賽會的相關指引。」

佐敦阿休則於社交平台上公佈自己確診武肺，表示自己已按指引隔離，他寫道︰「慶幸是，我感覺很好而且完全沒有任何症狀。我會家中為小伙子們打氣，並期待盡快重返球場。」

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