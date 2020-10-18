效力WNBA明尼蘇達山貓的主將美雅摩亞（Maya Moore）是美國女籃頂級賽事史上最偉大球員之一。令人意外的是，美雅摩亞在2019年2月突然宣佈暫停球員生涯，全力投入美國司法改革的社會運動及要求釋放一名叫艾朗斯的囚犯。更出乎意料的是，美雅摩亞在2020年9月在電視節目中透露，已下嫁最終被判無罪釋放的艾朗斯，與後者一起繼續投入司法和社會改革運動。

文：吹雪

美雅摩亞在2011年投身WNBA，在7年內4次贏得WNBA總冠軍、1次常規賽MVP、1次FMVP，再加上6次入選明星賽和3次當選明星賽MVP，職業生涯堪稱完美，但如此完美的人生何以跟罪犯連在一起？故事要從1998年說起，18歲的艾朗斯因持械入屋行劫被起訴，雖然他堅決否認控罪兼無任何實質證據證明他就是入屋行劫的匪徒，最後仍被由全白人組成的陪審團判罪名成立入獄50年。本來事件就此告一段落，但原來艾朗斯年輕時曾加入美雅摩亞父親所帶領的聖詩班，故將二人命運連結起來的伏線早已埋下。

警方沒呈交有利辯方證據

至2007年，美雅摩亞透過在囚人士聯絡計劃，跟堅稱無辜的艾朗斯在監獄認識，之後美雅摩亞只要有空，都會到監獄探訪艾朗斯，也會寄信和書本予這位好友。事實上，美雅摩亞成名後積極參與各項平權活動，更與一眾著名運動員包括奧運女子體操獎牌得主拉絲曼和棒球名將奧堤斯等成為協助全球兒童的 Kid Power Champion大使。2019年2月，正值當打之年的美雅摩亞毅然宣佈暫停球員生涯，全力投入由她成立的Win With Justice組織，要求釋放艾朗斯及就美國司法制度推行改革。

事件至2020年3月有戲劇性發展。密蘇里州法院裁定，由於當日控方在審訊時沒有將有利艾朗斯的證據交予辯方，包括案發現場發現不屬於艾朗斯的指紋，故裁定艾朗斯無罪釋放，但艾朗斯在2020年7月出獄時已40歲，並坐了22年冤獄。

與丈夫推動美國司法改革

更出人意表是，31歲的美雅摩亞在9月跟艾朗斯出席美國電視節目時透露，二人已結為夫婦。艾朗斯承認，早在服刑時已想娶美雅為妻：「我想跟她結婚，但同時想保護她，跟一個在囚人士結婚是非常困難和痛苦的，而我更不想給她額外的壓力。」反而美雅摩亞就直接得多，她說：「我倆正式對外宣佈已結為夫婦，我們超級興奮，並會以夫婦身份，繼續致力平權的工作。」

婚後美雅摩亞和艾朗斯已積極開展社會運動，希望更多人關注公民權利和在總統選舉時踴躍投票。婚後美雅摩亞也未決定會否重投WNBA，但也未有關上重返WNBA的大門，並表示會待明年春季時，才決定自己去向。