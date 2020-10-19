英超戰報｜白禮頓全場20射僅得3中 1:1賽和水晶宮

周日英超，水晶宮主場鬥白禮頓，白禮頓雖然全場佔盡優勢，可惜20次射門僅得3次中目標，最終只能90分鐘阿歷斯麥亞里士打的入球，以1:1逼和全場1射1中以12碼先開紀錄的水晶宮。

今仗水晶宮收起佐敦阿休，改由巴舒亞伊拍住韋費特沙夏攻堅，不過球隊依舊未有太多配合，都事靠沙夏和舒洛比的個人突破尋找機會。上半場雙方未有太多具威脅的攻門，作客的白禮頓雖保持控球優勢，但15分鐘水晶宮獲得前場一次罰球機會，巴舒亞伊禁區內被蘭普堤侵犯，球證直指12碼，沙夏操刀冷靜射入助球隊1:0領先。其後白禮頓積極反撲，但馬奧比、賓韋特和比蘇馬都未能為球隊扯回比分，半場水晶宮1:0領先。

下半場，白禮頓繼續保持控球，可惜始終未能轉化成威脅，更在52分鐘，巴舒亞伊接應查洛列迪禾特的直線，禁區內勁射近柱破網，可惜經VAR查證後證實巴舒亞伊越位在先，判入球無效。其後，白禮頓再次錯失黃金機會，拉爾拉拿交出直線，馬奧比接應扣過對守中堅後，被祖爾禾特身擋身。終在90分鐘，馬奧比把握對方解圍失誤，快腳傳給阿歷斯麥亞里士打，後者禁區頂抽射破網，追成1:1，其後白禮頓壓上進攻，可惜隊長李維士鄧克在一次門次混戰前雙腳飛鏟加利卡希爾，被直紅趕出場，最終雙方打成1:1，各得1分。

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