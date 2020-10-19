英超戰報｜維拉靠巴克里絕殺李城 90年來首度開季4連勝

阿士東維拉周日憑巴克里於補時遠射得手，作客以1:0絕殺李斯特城，今季在英超保持全勝，亦是球隊90年來首次取得聯賽開季4連勝。

兩隊上半場各有一次機會，但李斯特城後衞卡斯泰尼於22分鐘的射門被維拉門將達米安馬天尼斯撲出，4分鐘後，維拉前鋒馬莫特查斯古特接應基亞利殊傳送後於禁區中路射門僅僅斜出，完半場兩隊互交白卷。

換邊後，維拉於54分鐘有安斯干沙接應基亞利殊開出的角球後近門頭槌攻門斜出，李城的泰利文斯於60及64分鐘兩度射門都被達米安馬天尼斯化解。以為雙方會兩無紀錄賽和之際，維拉於補時1分鐘由車路士借用的中場巴克里於25米外遠射手，結果以1:0絕殺李城，今季保持全勝，亦是繼繼1930/31最終取得聯賽第2名的球季後，首次在聯賽開季4戰全勝。

上季僅僅護級成功的維現時是今季英超唯一全勝之師，目前以4戰得12分升上聯賽榜第2位，少賽一場下僅落後榜首的愛華頓1分。5戰3勝得9分的李城續排第4，與第5的阿仙奴同分，落後第3位的利物浦1分。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！