西甲戰報｜皇蘇3:0輕取貝迪斯 力壓「黃潛」升西甲榜首

皇家蘇斯達周日作客以3:0輕取貝迪斯，全取3分後力壓同日較早時候以2:1戰勝華倫西亞的「黃潛艇」維拉利爾，升上西甲聯賽榜首。

客場出擊的皇蘇於43分鐘由樸圖接應奧耶沙巴爾傳送後先開紀錄，半場領先貝迪斯1:0。戰至74分鐘，阿歷山大伊沙克博得12碼，奧耶沙巴爾操刀中鵠，皇蘇領前至2:0。贊奴沙則於88分鐘接應阿歷山大伊沙克助攻後破網，助皇蘇以3:0大勝貝迪斯。

維拉利爾同日主場對華倫西亞，由柏高艾卡沙於開賽6分鐘射入12碼而領先。華倫於37分鐘的角球攻勢中，由干卡路古亞迪斯遠射得手扳平，兩隊半場踢成1:1。「黃潛」於69分鐘由倒戈的柏利祖在禁區邊破網而以2:1再度領先，儘管後備上陣的久保建英於補時兩黃一紅，對戰果已無影響。

維拉利爾力克華倫西亞後曾經升上聯賽榜首位，但皇蘇以3:0擊敗貝迪斯後與「黃潛」同是6戰3勝2和1負得11分，並憑較佳得失球力壓後者而在聯賽榜領先。上周六於主場被「升班馬」卡迪斯爆冷以1:0擊敗的皇家馬德里，5戰得10分跌至第3位。

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