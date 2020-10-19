港超聯｜傳富力只補償一個月薪金 多名有約球員到足總求助

特權球會富力上周宣佈退出港超聯後，至今未與球員洽談解約方案，十多名富力球員今晨到足總尋求協助，希望透過足總解決與富力的合約問題，球員會後表示需要等足總協助解決。

四季豪花1.3億元班費但未能奪取任何錦標的富力，上周三公佈棄戰港超聯，但之後未有跟進與球員的合約問題；早前有傳富力只按香港法例補回一個薪酬作為代通知金，而球員與富力多數仍有一至兩季合約，只獲一個月補償球員表示不滿。

羅拔圖、盧均宜、謝家強、林恩許及徐宏傑等超過十名富力球員，今晨到足總與總幹事袁文川見面，先聽取足總就今次合約問題的指引。富力隊長盧均宜會後表示希望足總可以提供協助，惟暫未能透露太多詳情，他說：「新球季差不多展開，球員心急盡快落班，但現在只能夠等足總的消息。」有富力球員指，現階段想先解決與富力的合約問題，追回合理賠償，而新季即將展開，現時要爭取落班並不容易。

袁文川透露富力球員想約見富力會方，商討透過洽談解決合約問題，足總需與富力洽談退賽善後安排，袁文川說：「按國際足協一貫做法，球員與原屬球會出現合約問題是不影響轉會，轉會後仍可與原有球會商討解約條款，目前所知，富力隊內所有球員可自由轉會。」

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！