歐聯｜明日之星潛質無限 法迪上位勢接美斯班

過去10年，美斯一直是巴塞隆拿的核心，他的表現主宰着球隊的發揮，故有「美斯依賴症」的出現。不過，17歲的安素法迪上季開始嶄露頭角，今季更上位擔任球隊正選左翼，在新帥朗奴高文的新陣式下，這位西班牙小將可能才是球隊真正的得分手。

今季高文採用4-2-3-1陣式，讓美斯擔任進攻中場，他的職責不再是得分破網，而是主要為隊友們鋪橋搭路。今季四場的聯賽中，美斯只有1個入球和交出2次助攻；相比之下，17歲的法迪已經攻入3球，可見高文亦希望以此明日之星分擔美斯的職責。其實年紀漸大的美斯在踢法上亦有所轉變，上季各項賽事中交出26次助攻，亦是他近五季中最高。

此外，安素法迪的爆發亦可能是美斯專注助攻的原因，這位小將在去季至今為球會攻入11球，這11個入球是在法迪20次中目標埋門中產生，入球轉換率高達五成半。而且，法迪與美斯同期比較，17歲的美斯為巴塞上陣9場只攻入1球，但如今法迪已經上陣37場攻入11球，可見這位剛入選歐洲金童獎最後20強的小將，絕對是巴塞的明日之星。

文：港生

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