歐聯大勢：巴塞收學費捧「大」

巴塞隆拿在上屆歐聯以最痛苦的方式出局，加上剛於上周六西甲遭逢球季首敗，周二在新一屆歐聯分組賽G組首戰於主場迎戰匈牙利「新丁」費倫斯華路士，決不容再失，中前場回復強陣出擊必大炒對手，捧「入球大細」[3.5球]「大」。（球賽編號：星期二28；now646及有線662台明日3:00am直播）

巴塞在上屆歐聯8強慘敗2:8，恥辱性地被最終王者拜仁踢出局，球隊今季變動不少，惟上周六西甲遭逢今季首場敗仗，作客不敵基達菲。門將達史特根及左閘佐迪艾巴仍因傷缺陣，但中前場可望排出最強陣容，上場聯賽被列為後備的菲臘比古天奴及小將安素法迪皆會復任正選，進攻火力更有保證。

費倫斯華路士由外圍賽到附加賽過關斬將，自95/96球季後終於再次出戰歐聯分組賽。這支由前烏克蘭名將列保夫領軍的球隊，在季初本土聯賽表現亦不俗，5戰取13分居榜首，面對巴塞不整的防線或能偷雞取得入球，但始終難以頂住對方的強大火力，預計今場入球必多。

周二另一場分組賽F組拉素主場迎戰多蒙特，拉素在上季成為意甲黑馬，但今季狀態欠佳，要兼顧歐聯更加難捱，看好多蒙特作客贏波，讓平/半捧上盤。（球賽編號：星期二29；now645及有線603台明日3:00am直播）

文：何西