歐聯攻略｜Kick Off再遇仇家 曼聯PSG「大」報復

今屆歐聯周二展開，H組有法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）迎戰英超曼聯。PSG上屆決賽不敵拜仁慕尼黑飲恨，今屆重新出發，尼馬、基利安麥巴比和倒戈的迪馬利亞三位猛將今戰均可上陣，攻力強勁，不過PSG中後場傷兵多，對防守有一定影響，今仗或會與剛在英超大勝的曼聯上演入球騷，「入球大細」[3.5球]敲「大」。

法甲開局雖然兩連敗，但PSG已經漸入佳境，聯賽錄得五連勝，近2場更攻入10球，火力全開。上仗四球大勝尼姆的賽事中，剛代表巴西上演「帽子戲法」的前鋒尼馬掛免戰牌，特意留力今戰鬥曼聯。預計尼馬今仗會與上仗梅開二度的麥巴比，以及在聯賽停賽免戰的迪馬利亞組成三叉戟，絕對有力攻破曼聯大門，而阿根廷前鋒莫路伊卡迪因訓練受傷，今仗無緣上陣。

中後場不整入得失得

除伊卡迪外，PSG中後場更傷兵滿營，中場有馬高華拉堤、里安度柏利迪斯、達斯拿和新兵丹尼路彭利拿因傷缺陣，預計要以兩位前英超中場安達靴里拉、伊祖沙古爾以及上場交出1入球2助攻的沙拉比亞組成3人中場；後防方面亦有祖安巴尼特和馬昆奴斯哥利亞倦勤，幸好古沙華可上陣，加上上仗派斯奴甘佩比與艾度迪亞路的中堅組合表現不俗，而新援右閘費奧倫斯表現對辦，今仗應會續任正選。

紅魔攻擊線重拾信心

另一邊廂，重返歐聯賽場的曼聯雖然開季狀態一般，但國際賽後球員表現似有好轉，上仗聯賽更以4:1作客反勝紐卡素，前場除拉舒福特和波基斯費南迪斯兩位入球功臣外，正選上陣的老將桑馬達表現也不俗，走動、傳送和隊友的配合令紅魔進攻更順暢，預計三人將會聯同安東尼馬迪爾於今仗正選出擊。惟新兵卡雲尼及隊長哈利馬古尼因傷未有隨隊巴黎，而上仗聯賽留力只後備上陣的保羅普巴則會取代費特洛迪古斯重回正選。

對賽往績方面，兩軍曾在2018/19球季的歐聯16強交手，首回合PSG作客奧脫福輕取2:0，以為晉級坐定粒六，但次回合回師主場演出走樣，加上後防連番犯錯，拉舒福特尾段射入12碼，協助曼聯作客贏3:1，憑作客入球優惠晉級，成功絕地反擊，所以今番PSG主場再鬥紅魔，定必復仇心切。考慮到雙方強勁的鋒線，加上PSG陣容不整的防線和曼聯不太可靠的後防，今仗[3.5球]的「大」絕對可取。

文：港生

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