港超聯｜前巴西國腳未見影 飛馬回歸「天水圍飛馬」再逐港超

港超聯將於周六展開，各支球隊正密鑼緊鼓擴軍。香港飛馬早前透露成功羅致前巴西國腳級球員，並將在周二（20號）早上公佈消息。今日球會宣佈來季將重新以「天水圍飛馬」之名出戰港超聯，又稱有四人「超級外援」加入，但就未有透露姓名，一眾球迷或要再等一會。

香港飛馬早前由新任主教練郭嘉諾領軍開操，為新季展開備戰。上周友賽升班馬晉峰時，隊中僅有從元朗簽入的巴西守將基斯一名外援。不過，近日有傳飛馬已斟妥一名前巴西國腳級球員，作為來季球隊的「超級外援」。飛馬董事兼教練文彼得昨證實有關消息，並指會在今早於社交平台公佈。消息曝光後，球迷紛紛在飛馬社交平台留言，指期待新兵來臨。球隊本承諾今早10點公佈消息，但要到11點許才發帖宣佈來季新兵名單。飛馬表示已簽入六名外援球員，其中四人為「超級外援」，但未有透露外援姓名，僅稱稍後會再作介紹。球隊透露全部外援將於下周內到港，再接受14日強制隔離，料下月初才加入球隊操練，呼籲球迷耐心等候。飛馬又表示指來季球隊將重新以「天水圍飛馬」之名角逐港超聯，正構思在元朗區內建設足球訓練中心，訓練青少年球員。

足總董事局早前通過今季新設「超級外援」，必須來自國際足協排名前50名的國家頂級聯賽，或是世界排名前50位國家隊，且曾有上陣的球員，冀借助有名氣外援刺激低迷球市。除香港飛馬外，據悉理文亦將簽入一名西班牙中堅作「超級外援」。

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！