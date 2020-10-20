NBA｜「咖喱嫂」金髮Look被指扮白人捱轟 史堤芬居里挺身護妻

近年經常以烹飪達人姿態曝光的「咖喱嫂」Ayesha，日前在Instgram分享了一條金髮造型的短片，結果備受批評，指她模仿白人，身為丈的史堤芬居里（Stephen Curry）馬上留言挺身而出護妻，大讚老婆漂亮。

Ayesha周日在IG上載了一條跟居里一起的短片，並留言寫上「媽媽變了金色頭髮（暫時）。」包括熱火名宿韋迪（Dwayne Wade）妻子Gabrielle Union在內的多位名人紛紛留言讚好，但同時亦有不少網民批評她的新造型。其中一名網民在Tweeter留言說：「我剛剛還說『Steph為了一位白人少女甩掉了Ayesha』，看了圖片說明才知道原來是她自己的帖文。」另一位則寫道：「對不起，但配上一頭金髮的Ayesha，看來就像一個白人醜婦。」

眼見愛妻遭遇網絡欺凌，史堤芬居里馬上留言說：「寶貝，妳很漂亮，不用理會任何人的異議，我是說真的。那些只是一群尖酸刻薄的人，我不喜歡這樣，一點也不喜歡。」一向鬼馬的「咖喱仔」更嘗試以幽默手法淡化事件。「假如那個假髮甩掉了，我也不會告訴任何人。我勾手指應承你。雖然肯定會很好笑，但我不會讓其他人知道。」他寫道。

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